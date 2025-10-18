Balades en calèche fantôme Saint-Aubin-sur-Mer

Balades en calèche fantôme Saint-Aubin-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Balades en calèche fantôme

Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18 2025-10-26 2025-11-01

Découvrez les mystères du villages et de ses curieuses venelles à bord de la calèche fantôme. 20 min ou 1h. Sur réservation au

Montez à bord de la calèche fantôme à Saint-Aubin-sur-Mer ! Vous découvrirez les mystères du centre-ville historique et ses curieuses venelles, trotterez le long des champs à l’affût de quelques étranges créatures ou encore longerez le bord de mer en quête de pirates. Votre promenade sera rythmée par le doux déplacement de nos grosses gargouilles de chevaux Eol et Algam … méfiez-vous quand même, car c’est Halloween !

Réservez votre tour dès maintenant

6 places adultes sont disponibles à bord d’une calèche couverte.

Deux possibilités s’offrent à vous

-> une balade courte de 20 minutes dans le centre-ville et une partie du bord de mer*

-> une balade longue de 1 heure pour faire le tour de la ville avec son centre-ville, sa campagne et une longue partie de bord de mer*

*Sur réservation uniquement au 06 18 48 91 09 .

Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 18 48 91 09 eqvb@lilo.org

English : Balades en calèche fantôme

Discover the mysteries of the village and its curious alleyways aboard the ghostly horse-drawn carriage. 20 min or 1h. Book on

German : Balades en calèche fantôme

Entdecken Sie die Geheimnisse des Dorfes und seiner kuriosen Gassen an Bord der Geisterkutsche. 20 Min. oder 1 Std. Mit Reservierung unter

Italiano :

Scoprite i misteri del villaggio e i suoi curiosi vicoli a bordo della spettrale carrozza trainata da cavalli. 20 minuti o 1 ora. Su prenotazione presso

Espanol :

Descubra los misterios del pueblo y sus curiosas callejuelas a bordo del fantasmagórico coche de caballos. 20 min o 1 hora. Con reserva en

L’événement Balades en calèche fantôme Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-09 par Calvados Attractivité