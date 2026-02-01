Balades en calèche Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Balades en calèche

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le meneur vous emmènera, selon la météo, dans la ville de Lamballe ou dans le parc équestre. Une promenade au rythme des chevaux qui vous fera goûter aux plaisirs de l’attelage, sensations garanties! .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

L’événement Balades en calèche Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor