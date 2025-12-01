Balades en calèche Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Balades en calèche

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-24 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-28

La P’tite Ferme de Mélie vous propose des balades en calèche pour découvrir le Pouliguen sous un autre angle, au départ du Petit Bassin. .

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

English :

L’événement Balades en calèche Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44