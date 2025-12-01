Balades en calèche Le Puy-en-Velay
Balades en calèche Le Puy-en-Velay dimanche 14 décembre 2025.
Balades en calèche
Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20
Laissez-vous emporter par la magie de Noël et profitez de balades en calèche avec Attelage 43 au départ de la place du Plot.
Départ à 14h (14/12, 17/12, 20 et 21/12) un moment féerique pour petits et grands !
Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
Let yourself be carried away by the magic of Christmas and enjoy carriage rides with Attelage 43, departing from Place du Plot.
Departure at 2pm (12/14, 12/17, 12/20 and 12/21)? a magical moment for young and old!
L’événement Balades en calèche Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay