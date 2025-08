Balades en calèche Niederbronn-les-Bains

Balades en calèche Niederbronn-les-Bains samedi 29 novembre 2025.

Balades en calèche

Place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Depuis l’entrée du marché de Noël, pour cheminer dans les rues parées de leurs habits de lumières.

Profitez de la période de Noël en famille avec les balades en calèches proposées à l’entrée du marché de Noël. 0 .

Place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

From the entrance to the Christmas market, to the streets decked out in lights.

German :

Vom Eingang des Weihnachtsmarktes aus, um durch die mit Lichtern geschmückten Straßen zu gehen.

Italiano :

Dall’ingresso del mercatino di Natale, passeggiate per le strade addobbate di luci.

Espanol :

Desde la entrada al mercado navideño, pasee por las calles engalanadas con luces.

