Balades en calèche Saumur
Balades en calèche Saumur mercredi 24 décembre 2025.
Balades en calèche
Saumur Maine-et-Loire
Au rythme du pas des chevaux, installez-vous confortablement pour une balade douce et féerique qui rappelle les traditions d’autrefois !
Une invitation à l’enchantement, une parenthèse de douceur et d’émerveillement, pour faire le plein de rêves et enchanter petits et grands !
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 24 décembre 2025 de 14h30 à 18h.
Mercredi 31 décembre 2025 de 14h30 à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr
English :
To the rhythm of the horses, make yourself comfortable for a gentle, enchanting ride that recalls the traditions of yesteryear!
