Balades en calèche

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Au rythme du pas des chevaux, installez-vous confortablement pour une balade douce et féerique qui rappelle les traditions d’autrefois !

Une invitation à l’enchantement, une parenthèse de douceur et d’émerveillement, pour faire le plein de rêves et enchanter petits et grands !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 24 décembre 2025 de 14h30 à 18h.

Mercredi 31 décembre 2025 de 14h30 à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

To the rhythm of the horses, make yourself comfortable for a gentle, enchanting ride that recalls the traditions of yesteryear!

L’événement Balades en calèche Saumur a été mis à jour le 2025-12-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME