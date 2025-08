Balades en calèche Thann

Balades en calèche Thann mercredi 30 juillet 2025.

Balades en calèche

7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-07-30 18:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-20

Découvrez le centre historique de Thann au rythme du pas des chevaux. Une balade familiale et conviviale grâce à laquelle l’histoire de la ville n’aura plus de secret pour vous !

Découvrez le centre historique de Thann, ses monuments et son patrimoine au rythme du pas des chevaux. Une balade familiale et conviviale grâce à laquelle l’histoire de la ville n’aura plus de secrets pour vous ! .

7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Discover the historic centre of Thann to the rhythm of the horses. A family and friendly ride, thanks to which the history of the city will no longer hold any secrets for you!

German :

Entdecken Sie das historische Zentrum von Thann im Rhythmus der Pferde. Ein geselliger Familienausflug, dank dem die Geschichte der Stadt kein Geheimnis mehr für Sie sein wird!

Italiano :

Scoprite il centro storico di Thann al ritmo dei cavalli. Una cavalcata adatta alle famiglie che renderà la storia della città un mistero per voi!

Espanol :

Descubra el centro histórico de Thann al ritmo de los caballos. ¡Un paseo para toda la familia que hará que la historia de la ciudad sea un misterio para ti!

L’événement Balades en calèche Thann a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay