Balades en calèche Wissembourg

Balades en calèche

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

À l’occasion du marché de Noël, des balades en calèche vous sont proposées. Découvrez la cité médiévale de Wissembourg au rythme des pas des poneys et chevaux.

Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

Horse-drawn carriage rides at the Christmas market. Discover the medieval town of Wissembourg to the rhythm of the ponies and horses.

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarktes werden Ihnen Kutschfahrten angeboten. Entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Wissembourg im Rhythmus der Schritte von Ponys und Pferden.

Italiano :

Durante il mercatino di Natale sono disponibili gite in carrozza trainata da cavalli. Scoprite la città medievale di Wissembourg al ritmo di pony e cavalli.

Espanol :

Durante el mercado de Navidad, se ofrecen paseos en coche de caballos. Descubra la ciudad medieval de Wissembourg al ritmo de los ponis y los caballos.

