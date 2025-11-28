Balades en calèche Wissembourg
Balades en calèche Wissembourg vendredi 28 novembre 2025.
Balades en calèche
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
À l’occasion du marché de Noël, des balades en calèche vous sont proposées. Découvrez la cité médiévale de Wissembourg au rythme des pas des poneys et chevaux.
À l’occasion du marché de Noël, des balades en calèche vous sont proposées. Découvrez la cité médiévale de Wissembourg au rythme des pas des poneys et chevaux. .
Avenue de la sous-préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr
English :
Horse-drawn carriage rides at the Christmas market. Discover the medieval town of Wissembourg to the rhythm of the ponies and horses.
German :
Anlässlich des Weihnachtsmarktes werden Ihnen Kutschfahrten angeboten. Entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Wissembourg im Rhythmus der Schritte von Ponys und Pferden.
Italiano :
Durante il mercatino di Natale sono disponibili gite in carrozza trainata da cavalli. Scoprite la città medievale di Wissembourg al ritmo di pony e cavalli.
Espanol :
Durante el mercado de Navidad, se ofrecen paseos en coche de caballos. Descubra la ciudad medieval de Wissembourg al ritmo de los ponis y los caballos.
L’événement Balades en calèche Wissembourg a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte