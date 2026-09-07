Balades en fanfare dans les Balkans, Eglise Notre-Dame-des-Champs, Saint-Jean-d’Assé
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame-des-Champs · Saint-Jean-d'Assé
Informations pratiques
Balades en fanfare dans les Balkans Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Notre-Dame-des-Champs Sarthe
Entrée libre avec participation au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Inspirée par les musiques traditionnelles des Balkans, et au-delà, cette joyeuse troupe ornaise « Saperlipop’Est », mêle cuivres, bois, cordes, percussions et mélodies pleines de fougue et de nostalgie.
Eglise Notre-Dame-des-Champs 72380 Saint Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire 0658499665 Parking à proximité, en bordure de route.
Inspirée par les musiques traditionnelles des Balkans, et au-delà, cette joyeuse troupe ornaise « Saperlipop’Est », mêle cuivres, bois, cordes, percussions et mélodies pleines de fougue et de nostalgie.
©Saperlipop’Est