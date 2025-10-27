Balades en main à poney Kergustiou Le Saint

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Début : 2025-10-27 16:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-27

A partir de 3 ans, les poneys sont tenus par les parents, en compagnie d’un guide qui les conseille sur la conduite à adopter pour communiquer avec le poney. Il s’agit d’une découverte de l’animal et de son équilibre (on le brosse et on le selle ensemble). L’enfant n’apprend pas à diriger son poney. Les balades sont agréables et se déroulent sur la ferme pas de route, pas de voiture. Prévoir 1h 30 min de brossage et soin au poney et 30 min à poney. .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

