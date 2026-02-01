Balades en main à poney Kergustiou Le Saint

Balades en main à poney

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 16:30:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Les poneys sont tenus par les parents, un guide accompagne la balade et conseille parents et enfants, sur la conduite à adopter pour communiquer avec le poney. A partir de 3 ans. Prévoir 1 heure 30 mn de brossage et soin, 30 mn à poney. .

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

