Balade(s) en médiathèques – La cuisine de Léo Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 18 octobre, 16h00 Tout public à partir de 5 ans

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste d’ambition : Léo sublime la tomate. Mais face à la misère, il se réveille en mêlant textes saccadés et percussions.

**Un spectacle musical à croquer !**

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste d’ambition, il n’en faut pas plus à Léo pour gravir les échelons. En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe, frotte, fait virevolter les marmites dans un tourbillon d’épices et de parfums pour sublimer la tomate, son inépuisable thème de prédilection. Sa grand-mère, sa plus grande source d’inspiration, ne serait pas peu fière. Pourtant, il va rapidement s’apercevoir que la cuisine n’est pas tout et ne suffit pas à le combler. La misère sociale du monde qui l’entoure frappe à la porte et saura le réveiller. Une technique affûtée, des textes saccadés au rythme des percussions de récupération, tous les ingrédients y sont pour rassasier les petits comme les gros appétits. À table !

_**Découvrez le programme complet de Balade(s) en médiathèques sur**_ [_**www.mediathequesdugolfe.bzh**_](https://www.mediathequesdugolfe.bzh/)

