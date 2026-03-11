Balades en mer 1h30 avec Sû la mé Le port du Hâble La Hague

Balades en mer 1h30 avec Sû la mé

Marin pêcheur depuis plus de 15 ans, Cédric DELACOUR connait parfaitement la mer et les courants de la Hague. Bien qu’étant l’un des plus forts courants d’Europe, le Raz Blanchard n’a aucun secret pour lui.

A bord du Clara, Cédric met son expérience au profit des curieux et vous embarque pour l’aventure !

Au départ du port du Hâble, à Omonville-la-Rogue, une navigation d’environ 1h30 vous permettra de découvrir des paysages grandioses falaises du Landemer et de Gruchy, Baie de Quervière et la Cotentine, l’ancien sémaphore de Jardheu, l’anse Saint-Martin et le port Racine…

Cédric, qui a à cœur de partager ses connaissances, vous donnera les clés pour comprendre la présence et la mécanique des courants et les pratiques de pêche locales. Cette balade sera aussi l’occasion de croiser d’autres navires, de pêche ou de plaisance.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

