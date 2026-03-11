Balades en mer 3h00 avec Sû la mé Le Port du Hâble La Hague

Balades en mer 3h00 avec Sû la mé

Le Port du Hâble Camping du Hable La Hague Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Marin pêcheur depuis plus de 15 ans, Cédric DELACOUR connait parfaitement la mer et les courants de la Hague. Bien qu’étant l’un des plus forts courants d’Europe, le Raz Blanchard n’a aucun secret pour lui.

A bord du Clara, Cédric met son expérience au profit des curieux et vous embarque pour l’aventure !

Au départ du port du Hâble, à Omonville-la-Rogue, une navigation d’environ 3h00 vous permettra de découvrir des paysages grandioses, au large du Cap de la Hague phare et port de Goury, Baie d’Ecalgrain, falaises du Nez de Jobourg…

Cédric, qui a à cœur de partager ses connaissances, vous donnera les clés pour comprendre la présence et la mécanique des courants et les pratiques de pêche locales. Cette balade sera aussi l’occasion de croiser d’autres navires, de pêche ou de plaisance.

Bon à savoir les balades de 3h00 sont conseillées à partir de 6 ans environ, du fait du temps passé en mer et des conditions plus sportives à l’approche du Raz Blanchard. Elles sont cependant accessibles à tous, nous vous préconisons néanmoins de tenter l’aventure à bord du Clara à l’occasion d’une sortie de 1h30 avant de réserver un balade plus longue. .

Le Port du Hâble Camping du Hable La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

