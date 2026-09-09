Balades en mer sur la Bretonne, ancienne vedette à passagers de l’île de Batz, La Bretonne Baie de Morlaix, Le Diben

Informations pratiques

Balades en mer sur la Bretonne, ancienne vedette à passagers de l’île de Batz 19 et 20 septembre La Bretonne Baie de Morlaix Finistère

Adresse de RDV : 35 Rue du Port Port du Diben 29630 Plougasnou

Pas de réservation pour monter à bord / 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La Bretonne, vedette en bois construite en 1965 au chantier Sibiril de Carantec et labellisée Bateau d’Intérêt Patrimonial en octobre 2024, est aujourd’hui portée par une jeune association créée en août 2024 et déjà active dans la vie maritime de la Baie de Morlaix.

Elle contribue à la transmission de l’histoire maritime, à la sensibilisation à l’environnement marin et au lien social sur le territoire.

La Bretonne Baie de Morlaix 35 Rue du Port Le Diben 29630 Plougasnou Le Diben 29630 Finistère Bretagne 0644196043 https://www.labretonnebaiedemorlaix.com https://www.instagram.com/labretonnebaiedemorlaix?igsh=ZnNyczBrdTkzZzRk La Bretonne est une vedette en bois de 12 mètres, construite en 1965 par le chantier Sibiril de Carantec pour la famille Créac’h.

Conçue pour la liaison Roscoff–Île de Batz, elle fut la première des trois « vedettes blanches » de la flotte familiale, aux côtés de l’Étoile Filante et de l’Enez Vaz, à être dotée d’un pont couvert, offrant ainsi un meilleur confort à ses passagers.

La Bretonne a marqué l’évolution des transports côtiers en Baie de Morlaix et constitue un jalon essentiel de l’histoire maritime locale.

De 2000 à 2024, elle a poursuivi sa vie active au sein de l’École de Plongée de Plougasnou, accueillant des générations de plongeurs et contribuant à la formation subaquatique locale. Cette période renforce son rôle dans la transmission des savoirs maritimes.

Le label Bateau d’Intérêt Patrimonial, obtenu en octobre 2024, confirme sa valeur historique, architecturale et mémorielle. Présence de parkings

Balade commentée à bord de la vedette La Bretonne

©association La Bretonne Baie de Morlaix