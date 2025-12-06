Balades en poney parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Hombourg-Haut

Balades en poney

parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-06

Petites balades en poney au départ de la place Jacques de Lorraine.Tout public

parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Pony rides depart from Place Jacques de Lorraine.

German :

Kleine Ausflüge mit Ponys ab dem Place Jacques de Lorraine.

Italiano :

Le passeggiate su pony partono da Place Jacques de Lorraine.

Espanol :

Los paseos en poni salen de la plaza Jacques de Lorraine.

