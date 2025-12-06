Balades en poney parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Hombourg-Haut
Balades en poney parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Hombourg-Haut samedi 6 décembre 2025.
Balades en poney
parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-06
Petites balades en poney au départ de la place Jacques de Lorraine.Tout public
parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
English :
Pony rides depart from Place Jacques de Lorraine.
German :
Kleine Ausflüge mit Ponys ab dem Place Jacques de Lorraine.
Italiano :
Le passeggiate su pony partono da Place Jacques de Lorraine.
Espanol :
Los paseos en poni salen de la plaza Jacques de Lorraine.
