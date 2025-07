Balades en trottinettes électriques cross FYG and Trott Saint-Martin-Longueau Oise

Balades en trottinettes électriques cross FYG and Trott Saint-Martin-Longueau Oise vendredi 1 août 2025.

Balades en trottinettes électriques cross FYG and Trott

Balades en trottinettes électriques cross FYG and Trott 79 Rue de Paris 60700 Saint-Martin-Longueau Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Plongez au cœur de la nature avec une balade en trottinette électrique cross à Saint-Martin-Longueau.

https://www.fygandtrott.fr/ +33 3 44 64 56 08

English :

Dive into the heart of nature with an electric scooter cross at Saint-Martin-Longueau.

Deutsch :

Tauchen Sie bei einer Fahrt mit dem Elektroroller Cross in Saint-Martin-Longueau in die Natur ein.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della natura con una traversata in scooter elettrico a Saint-Martin-Longueau.

Español :

Sumérjase en plena naturaleza a bordo de un patinete eléctrico en Saint-Martin-Longueau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France