Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx

Balades en vélos adaptés Mercredi 13 mai, 14h00 CCAS de Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

CCAS de Mourenx Rue Gaston de Foix Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0620398665 »}]

Balades en vélos adaptés et ouvert à tout public