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Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx

Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx

Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx mercredi 13 mai 2026.

Lieu : CCAS de Mourenx

Adresse : Rue Gaston de Foix Mourenx

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Balades en vélos adaptés Mercredi 13 mai, 14h00 CCAS de Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

CCAS de Mourenx Rue Gaston de Foix Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0620398665 »}]
Balades en vélos adaptés et ouvert à tout public

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