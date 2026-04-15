Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx
Balades en vélos adaptés, CCAS de Mourenx, Mourenx mercredi 13 mai 2026.
Balades en vélos adaptés Mercredi 13 mai, 14h00 CCAS de Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
CCAS de Mourenx Rue Gaston de Foix Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0620398665 »}]
Balades en vélos adaptés et ouvert à tout public
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