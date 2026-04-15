Balades en vélos adaptés, Mourenx _ EHPAD Les Pionniers, Mourenx
Balades en vélos adaptés, Mourenx _ EHPAD Les Pionniers, Mourenx mardi 12 mai 2026.
Balades en vélos adaptés Mardi 12 mai, 14h00 Mourenx _ EHPAD Les Pionniers Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Mourenx _ EHPAD Les Pionniers 4 rue Gaston de Foix 64 150 mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0620398665 »}]
Balades en vélos adaptés (triporteurs) et ouvert à tout public
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