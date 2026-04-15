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Balades en vélos adaptés, Mourenx _ EHPAD Les Pionniers, Mourenx

Balades en vélos adaptés, Mourenx _ EHPAD Les Pionniers, Mourenx

Balades en vélos adaptés, Mourenx _ EHPAD Les Pionniers, Mourenx mardi 12 mai 2026.

Lieu : Mourenx _ EHPAD Les Pionniers

Adresse : 4 rue Gaston de Foix 64 150 mourenx

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Balades en vélos adaptés Mardi 12 mai, 14h00 Mourenx _ EHPAD Les Pionniers Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

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Balades en vélos adaptés (triporteurs) et ouvert à tout public

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