BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS Arbas
vendredi 7 août 2026 · Arbas
Informations pratiques
Arbas
BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS
DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Partez en balade en famille avec l’ADET Pays de l’Ours !
Balades familiales gratuites La Vallée des Ours
À partir de 3 ans
Toutes les sorties sont encadrées par un·e animateur·rice spécialisé·e ou par un accompagnateur en montagne diplômé, membre du Réseau Ours Brun. .
DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Take a family outing with ADET Pays de l’Ours!
L’événement BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS Arbas a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE