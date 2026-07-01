BALADES FRAÎCHEUR HAMEAU DE CALS Lacombe
mardi 4 août 2026 · Lacombe
Informations pratiques
Lacombe
BALADES FRAÎCHEUR HAMEAU DE CALS
Lacombe Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:45:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
L’événement phare du territoire de la Montagne Noire, Balades fraîcheur revient !
Tous les mardis de juillet-août, ces balades accompagnés vous amène à la rencontre aussi bien du territoire que des prestataires qui le composent.
La balade du jour
Hameau de Cals
Que d’eau, que d’eau ! Ravissez vos oreilles avec le murmure de l’Alzeau, et remplissez vos yeux de la douce lumière des sous-bois
Infos pratiques 9.4 km 185 m D+ 3h30 Moyen
L’animation du jour A la prise d’Alzeau, Michel Deblaize, Ingénieur Eaux et Forêts, nous montrera les vestiges de la trop méconnue Rigole d’essai du canal du Midi.
Le repas du jour
– Producteur Puech
06 08 82 31 01
Salade fraîcheur, grillade, frites maison, dessert + verre de vin 20€
– Stands producteurs
Olffabrick, bière artisanale brassée à Cals et vin des Demoiselles de la Syrah Secrète
Visite de l’Exploitation Puech après le repas, à Lacombe
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Lacombe 11310 Aude Occitanie contact@tourisme-montagnenoire.com
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English :
The Montagne Noire region’s flagship event, “Balades fraîcheur,” is back!
Every Tuesday in July and August, these guided walks let you discover both the region and the local businesses that make it what it is.
Today’s walk:
“Hameau de Cals”:
Water, water everywhere! Delight your ears with the murmur of the Alzeau River, and feast your eyes on the soft light of the woods.
Practical info: 9.4 km 185 m elevation gain 3h30 Moderate
Today’s activity: At the Alzeau intake, Michel Deblaize, a Water and Forestry Engineer, will show us the remains of the little-known test channel for the Canal du Midi.
Today’s meal:
– Puech Farm
06 08 82 31 01
Fresh salad, grilled meats, homemade fries, dessert + a glass of wine: 20?
– Farmers’ Stalls
Olffabrick, craft beer brewed in Cals and wine from Les Demoiselles de la Syrah Secrète
Tour of the Puech Farm after lunch, in Lacombe
L’événement BALADES FRAÎCHEUR HAMEAU DE CALS Lacombe a été mis à jour le 2026-07-01 par