Informations pratiques

Lacombe

BALADES FRAÎCHEUR HAMEAU DE CALS

Lacombe Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:45:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

L’événement phare du territoire de la Montagne Noire, Balades fraîcheur revient !

Tous les mardis de juillet-août, ces balades accompagnés vous amène à la rencontre aussi bien du territoire que des prestataires qui le composent.

La balade du jour

Hameau de Cals

Que d’eau, que d’eau ! Ravissez vos oreilles avec le murmure de l’Alzeau, et remplissez vos yeux de la douce lumière des sous-bois

Infos pratiques 9.4 km 185 m D+ 3h30 Moyen

L’animation du jour A la prise d’Alzeau, Michel Deblaize, Ingénieur Eaux et Forêts, nous montrera les vestiges de la trop méconnue Rigole d’essai du canal du Midi.

Le repas du jour

– Producteur Puech

06 08 82 31 01

Salade fraîcheur, grillade, frites maison, dessert + verre de vin 20€

– Stands producteurs

Olffabrick, bière artisanale brassée à Cals et vin des Demoiselles de la Syrah Secrète

Visite de l’Exploitation Puech après le repas, à Lacombe

.

Lacombe 11310 Aude Occitanie contact@tourisme-montagnenoire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montagne Noire region’s flagship event, “Balades fraîcheur,” is back!

Every Tuesday in July and August, these guided walks let you discover both the region and the local businesses that make it what it is.

Today’s walk:

“Hameau de Cals”:

Water, water everywhere! Delight your ears with the murmur of the Alzeau River, and feast your eyes on the soft light of the woods.

Practical info: 9.4 km 185 m elevation gain 3h30 Moderate

Today’s activity: At the Alzeau intake, Michel Deblaize, a Water and Forestry Engineer, will show us the remains of the little-known test channel for the Canal du Midi.

Today’s meal:

– Puech Farm

06 08 82 31 01

Fresh salad, grilled meats, homemade fries, dessert + a glass of wine: 20?

– Farmers’ Stalls

Olffabrick, craft beer brewed in Cals and wine from Les Demoiselles de la Syrah Secrète

Tour of the Puech Farm after lunch, in Lacombe

L’événement BALADES FRAÎCHEUR HAMEAU DE CALS Lacombe a été mis à jour le 2026-07-01 par