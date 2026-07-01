Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

BALADES FRAÎCHEUR LE VALLON CACHÉ

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 08:45:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’événement phare du territoire de la Montagne Noire, Balades fraîcheur revient !

Tous les mardis de juillet-août, ces balades accompagnés vous amène à la rencontre aussi bien du territoire que des prestataires qui le composent.

La balade du jour

Le vallon caché Une randonnée sportive qui vous amènera dans de petits vallons cachés, entre prairies ouvertes et forêts. Rendez-vous à 8h45 au Parc du Bosquet

Infos pratiques 8.5 km 250 m D+ 3h15 Difficile

L’animation du jour Présentation de la zone humide aménagée au pied du village.

Le repas du jour Pique-nique libre à l’ombre au Bosquet

Stand producteur Stand producteur Fromage de vache Ferme de Montplaisir de Fontiers

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Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie contact@tourisme-montagnenoire.com

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English :

The Montagne Noire region’s flagship event, “Balades fraîcheur,” is back!

Every Tuesday in July and August, these guided hikes let you explore the region and meet the local providers who make it what it is.

Today’s hike:

“The Hidden Valley”: A challenging hike that will take you through small, hidden valleys, winding through open meadows and forests. Meet at 8:45 a.m. at Parc du Bosquet

Practical info: 8.5 km 250 m elevation gain 3h15 Difficult

Today’s activity: Presentation of the developed wetland at the foot of the village.

Today’s meal: Bring your own picnic to enjoy in the shade at Le Bosquet

Producer’s stand: Cheese from Montplaisir de Fontiers Farm

L’événement BALADES FRAÎCHEUR LE VALLON CACHÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-01 par