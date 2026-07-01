BALADES FRAÎCHEUR LE VALLON CACHÉ Fontiers-Cabardès
mardi 11 août 2026 · Fontiers-Cabardès
Informations pratiques
Fontiers-Cabardès
BALADES FRAÎCHEUR LE VALLON CACHÉ
Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 08:45:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
L’événement phare du territoire de la Montagne Noire, Balades fraîcheur revient !
Tous les mardis de juillet-août, ces balades accompagnés vous amène à la rencontre aussi bien du territoire que des prestataires qui le composent.
La balade du jour
Le vallon caché Une randonnée sportive qui vous amènera dans de petits vallons cachés, entre prairies ouvertes et forêts. Rendez-vous à 8h45 au Parc du Bosquet
Infos pratiques 8.5 km 250 m D+ 3h15 Difficile
L’animation du jour Présentation de la zone humide aménagée au pied du village.
Le repas du jour Pique-nique libre à l’ombre au Bosquet
Stand producteur Stand producteur Fromage de vache Ferme de Montplaisir de Fontiers
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Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie contact@tourisme-montagnenoire.com
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English :
The Montagne Noire region’s flagship event, “Balades fraîcheur,” is back!
Every Tuesday in July and August, these guided hikes let you explore the region and meet the local providers who make it what it is.
Today’s hike:
“The Hidden Valley”: A challenging hike that will take you through small, hidden valleys, winding through open meadows and forests. Meet at 8:45 a.m. at Parc du Bosquet
Practical info: 8.5 km 250 m elevation gain 3h15 Difficult
Today’s activity: Presentation of the developed wetland at the foot of the village.
Today’s meal: Bring your own picnic to enjoy in the shade at Le Bosquet
Producer’s stand: Cheese from Montplaisir de Fontiers Farm
L’événement BALADES FRAÎCHEUR LE VALLON CACHÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-01 par
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