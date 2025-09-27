BALADES GOURMANDES À VELO JARDIN ET LAGUNE Office de tourisme de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
BALADES GOURMANDES À VELO JARDIN ET LAGUNE
Office de tourisme de Saint-Cyprien Devant la boutique Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-27 17:30:00
Samedi 27 septembre à 17h30 > Partez à la découverte maritime de Saint-Cyprien avec une dégustation de douceurs du pays chez un caviste.
Les sorties s’effectuent avec votre propre vélo.
Durée 1h30
Tarif 8€ Gratuit pour les de 8 ans
English :
Saturday September 27 at 5:30pm > Discover Saint-Cyprien from the sea, with a tasting of local delicacies at a wine shop.
All outings take place on your own bike.
Duration: 1h30
Price 8? Free for children under 8
German :
Samstag, 27. September, 17:30 Uhr > Entdecken Sie Saint-Cyprien auf dem Wasser und probieren Sie bei einem Weinhändler süße Köstlichkeiten aus der Region.
Die Ausflüge werden mit Ihrem eigenen Fahrrad durchgeführt.
Dauer: 1,5 Stunden
Preis: 8 ? Kostenlos für Kinder unter 8 Jahren
Italiano :
Sabato 27 settembre alle ore 17.30 > Scoprite Saint-Cyprien dal mare, con una degustazione di prelibatezze locali in un’enoteca.
È possibile portare la propria bicicletta.
Durata: 1h30
Prezzo: 8? Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni
Espanol :
Sábado 27 de septiembre a las 17.30 h > Descubra Saint-Cyprien desde el mar, con una degustación de delicias locales en una vinoteca.
Puede llevar su propia bicicleta.
Duración: 1h30
Precio: 8? Gratis para menores de 8 años
