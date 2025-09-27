BALADES GOURMANDES À VELO JARDIN ET LAGUNE Office de tourisme de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

BALADES GOURMANDES À VELO JARDIN ET LAGUNE

Office de tourisme de Saint-Cyprien Devant la boutique Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Samedi 27 septembre à 17h30 > Partez à la découverte maritime de Saint-Cyprien avec une dégustation de douceurs du pays chez un caviste.

Les sorties s'effectuent avec votre propre vélo.

Durée 1h30

Tarif 8€ Gratuit pour les de 8 ans

Office de tourisme de Saint-Cyprien Devant la boutique Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Saturday September 27 at 5:30pm > Discover Saint-Cyprien from the sea, with a tasting of local delicacies at a wine shop.

All outings take place on your own bike.

Duration: 1h30

Price 8? Free for children under 8

German :

Samstag, 27. September, 17:30 Uhr > Entdecken Sie Saint-Cyprien auf dem Wasser und probieren Sie bei einem Weinhändler süße Köstlichkeiten aus der Region.

Die Ausflüge werden mit Ihrem eigenen Fahrrad durchgeführt.

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 8 ? Kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Italiano :

Sabato 27 settembre alle ore 17.30 > Scoprite Saint-Cyprien dal mare, con una degustazione di prelibatezze locali in un'enoteca.

È possibile portare la propria bicicletta.

Durata: 1h30

Prezzo: 8? Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni

Espanol :

Sábado 27 de septiembre a las 17.30 h > Descubra Saint-Cyprien desde el mar, con una degustación de delicias locales en una vinoteca.

Puede llevar su propia bicicleta.

Duración: 1h30

Precio: 8? Gratis para menores de 8 años

L'événement BALADES GOURMANDES À VELO JARDIN ET LAGUNE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-09-04 par OT DE SAINT CYPRIEN