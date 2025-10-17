Balades gourmandes Vignobles en Scène Mésanger

580 Rue de l’Industrie Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Visites et dégustations aux domaines Vignobles en Scène.

Partez pour une journée savoureuse au cœur des vignobles !

De Saint-Fiacre-sur-Maine jusqu’à Saint-Aubin-de-Luigné, laissez-vous guider à travers des paysages enchanteurs et des cépages d’exception Melon, Chenin, Cabernets…

Au programme

Visites et découvertes dans des lieux emblématiques, dont le Château de Chasseloir et le Château de Bellevue

Déjeuner vigneron convivial

Dégustations commentées pour éveiller vos papilles

Horaires de 9h00 à 18h00

Tarif 60 € par personne

Une escapade gourmande qui allie terroir, patrimoine et convivialité ! .

580 Rue de l’Industrie Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 04 14 contact@le7detable.fr

English :

Estate visits and tastings Vignobles en Scène.

German :

Besichtigungen und Verkostungen auf Weingütern Vignobles en Scène.

Italiano :

Visite e degustazioni presso le tenute Vignobles en Scène.

Espanol :

Visitas y degustaciones en las fincas Vignobles en Scène.

