Balades greeters – Saint-Étienne, 31 mai 2025 14:00, Saint-Étienne.

A l’occasion de la Biennale Internationale du Design 2025, partez à la découverte de nos pépites en compagnie d’un greeter stéphanois qui se fera un plaisir de vous faire découvrir sa ville et ses secrets…et c’est gratuit !

English : Greeter walks

On the occasion of the 2025 International Design Biennial, discover our nuggets in the company of a local greeter, who will be delighted to show you around his city and its secrets…and it’s free!

German :

Entdecken Sie anlässlich der Internationalen Designbiennale 2025 unsere Nuggets in Begleitung eines Greeters aus Stephan, der Ihnen gerne seine Stadt und ihre Geheimnisse zeigt…und das Ganze ist kostenlos!

Italiano :

In occasione della Biennale Internazionale del Design 2025, partite alla scoperta delle nostre pepite in compagnia di un operatore locale, che sarà lieto di aiutarvi a scoprire la città e i suoi segreti… ed è gratis!

Espanol :

Con motivo de la Bienal Internacional de Diseño de 2025, salga a descubrir nuestras pepitas en compañía de un guía local, que estará encantado de ayudarle a descubrir la ciudad y sus secretos… ¡y es gratis!

