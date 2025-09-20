Balades guidées Local Afemar Saint-Pierre

Balades guidées Local Afemar Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Balades guidées 20 et 21 septembre Local Afemar La Réunion

Réservation obligatoire au 0693 61 97 78 – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T08:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Visites guidées du village de pêcheurs de Terre Sainte, un écrin du passé pour un territoire en devenir. Ce dernier village de pêcheurs de La Réunion se raconte au travers d’une balade guidée avec un guide bénévole de l’association Afemar. Le quartier regorge d’histoires et de légendes que le guide ne manquera de vous conter.

Local Afemar 37 rue amiral lacaze Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0693 61 97 78 [{« type »: « phone », « value »: « 0693 61 97 78 »}] L’AFEMAR (Association des Femmes et Mères de la Réunion) est une structure engagée dans la valorisation, l’accompagnement et le soutien des familles et des femmes réunionnaises. Ses actions s’articulent autour de la solidarité, du partage et de la transmission, en favorisant l’échange intergénérationnel et la mise en valeur des savoir-faire locaux.

Installée au cœur de Terre Sainte, à Saint-Pierre, l’association dispose d’un local convivial et accueillant, véritable lieu de rencontres et d’activités. On y retrouve des ateliers, des temps d’échange et des projets collectifs qui participent à la vie sociale et culturelle du quartier. Ce local est avant tout un espace vivant, ouvert aux habitants, qui reflète l’esprit d’entraide et de proximité porté par l’AFEMAR. à gauche en prenant la rue Amiral Lacaze en direction de la plage de Terre Sainte (avant les banians et les canons)

