Balades Guidées Meilhan-sur-Garonne

Rue de l’Église Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-28

En août, partez sur les traces de Giovanni Masutti à Meilhan-sur-Garonne !

Connaissez-vous le peintre Giovanni Masutti et son lien avec Meilhan-sur-Garonne ?

Avant de flâner au marché nocturne, profitez d’une balade guidée à travers les rues historiques de la commune, en compagnie d’une guide passionnée Alice Elbaz. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur le passé de Meilhan, d’admirer la vue imprenable depuis le Tertre et d’échanger autour de l’histoire locale.

Une visite culturelle GRATUITE et conviviale à ne pas manquer cet été ! Pour plus de renseignement contact mairie de Meilhan sur Garonne. .

