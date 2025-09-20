Balades historiques dans le centre-ville et le quartier Parmentier d’Ivry-sur-Seine Commune D’ivry-Sur-Seine – Service des archives Ivry-sur-Seine

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué après votre inscription

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine du centre-ville ancien et du quartier Parmentier. Ces visites, animées par un guide bénévole, vous feront (re)connaître l’Ivry d’autrefois et ses nombreuses transformations à travers les siècles où les usines et les HBM succèdent aux châteaux et résidences de l’Époque moderne.

Samedi 20 septembre

• 10h-11h30 : le vieux bourg et la promenade des Petits Bois.

Dimanche 21 septembre

• 10h-11h30 : le quartier Parmentier.

Sur réservation uniquement à partir du 1er septembre 2025

Commune D’ivry-Sur-Seine – Service des archives 1 Esp. Georges Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.ivry94.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.archives@ivry94.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0149602519 »}]

Circuit commenté

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine