Balades hivernales en Berry (Concert de musique classique) Chalivoy-Milon

Balades hivernales en Berry avec le duo québécois Cameron Crozman (violoncelle) et Meagan Milatz (piano).

Le samedi 14 mars 2026 à 19h30, le Buriau à Chalivoy-Milon accueille le duo québécois Cameron Crozman (violoncelle) et Meagan Milatz (piano) pour une soirée musicale tout en finesse.

Au programme Debussy, Graham Campbell et Brahms, pour un voyage au cœur du répertoire pour violoncelle et piano.

À l’issue du concert, un moment convivial autour d’un buffet partagé prolongera la soirée.

Participation au chapeau. Réservation souhaitée avant le 11 mars 2026.

Une belle occasion de savourer la musique classique dans l’atmosphère chaleureuse d’une soirée d’hiver en Berry. .

27 Route de Vailly Chalivoy-Milon 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 75 12 51 ol_lebrun@yahoo.fr

English :

Winter strolls in Berry with Quebec duo Cameron Crozman (cello) and Meagan Milatz (piano).

