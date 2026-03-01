Balades improvisées

Mézières-lez-Cléry Loiret

Début : 2026-03-24 14:30:00

fin : 2026-03-24 16:00:00

2026-03-24

Tel un oiseau migrateur, je suis souvent en vadrouille dans les quatre coins de la région Centre ! Suivez moi lors de mes balades nature, au fil des saisons et de l’inspiration du moment.

Le principe ? Des sorties courtes, en dehors des thématiques du catalogue, annoncées seulement 8 à 15 jours à l’avance. Des randonnées toujours à pied, accessibles à tous, pour marcher, observer et s’émerveiller sur ce que la nature a à nous offrir, toute l’année.

Prochaine balade impro’

Rendez-vous N°3 mardi 24 mars de 14h30 à 16h À l’affût du Balbuzard pêcheur Apprenez tout de cet aigle pêcheur qui niche dans le Loiret ! Observation à la longue-vue et aux jumelles, mode de vie, habitudes, migrations… à Ouzouer-sur-Loire.

Infos pratiques

En ce moment prévoir de bonnes chaussures de randonnée et une paire de jumelles

Le lieu est précisé à l’inscription

Balade sur participation libre .

Mézières-lez-Cléry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Like a migratory bird, I’m often out and about in the four corners of the Centre region! Follow me on my nature walks, as the seasons change and inspiration strikes.

