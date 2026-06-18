Balades Les Forestivités du Jeudi Monthureux-sur-Saône
Balades Les Forestivités du Jeudi Monthureux-sur-Saône jeudi 6 août 2026.
Monthureux-sur-Saône
Balades Les Forestivités du Jeudi
Pont des Prussiens Monthureux-sur-Saône Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’ONF, vous propose Les Forestivités du Jeudi
– 15 balades guidées gratuites de juin à août
– Accessibles dès 6 ans
Chaque semaine, découvrez un nouveau lieu et laissez-vous guider pour explorer les richesses de notre forêt
Départs dans différentes communes du territoire
Réservation conseillée
Une belle occasion de profiter de la nature en famille ou entre amis, gratuitement !Tout public
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Pont des Prussiens Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tourist Office, in partnership with the ONF, presents “Thursday Forest Adventures”
– 15 free guided walks from June through August
– Open to children ages 6 and up
Every week, discover a new location and let a guide lead you on an exploration of our forest’s treasures
Tours depart from various towns throughout the region
Reservations recommended
A wonderful opportunity to enjoy nature with family or friends—for free!
L’événement Balades Les Forestivités du Jeudi Monthureux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME