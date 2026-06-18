Monthureux-sur-Saône

Balades Les Forestivités du Jeudi

Pont des Prussiens Monthureux-sur-Saône Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’ONF, vous propose Les Forestivités du Jeudi

– 15 balades guidées gratuites de juin à août

– Accessibles dès 6 ans

Chaque semaine, découvrez un nouveau lieu et laissez-vous guider pour explorer les richesses de notre forêt

Départs dans différentes communes du territoire

Réservation conseillée

Une belle occasion de profiter de la nature en famille ou entre amis, gratuitement !Tout public

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Pont des Prussiens Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office, in partnership with the ONF, presents “Thursday Forest Adventures”

– 15 free guided walks from June through August

– Open to children ages 6 and up

Every week, discover a new location and let a guide lead you on an exploration of our forest’s treasures

Tours depart from various towns throughout the region

Reservations recommended

A wonderful opportunity to enjoy nature with family or friends—for free!

L’événement Balades Les Forestivités du Jeudi Monthureux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME