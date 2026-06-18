Tignécourt

Balades Les Forestivités du Jeudi

Eglise Tignécourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’ONF, vous propose Les Forestivités du Jeudi

– 15 balades guidées gratuites de juin à août

– Accessibles dès 6 ans

Chaque semaine, découvrez un nouveau lieu et laissez-vous guider pour explorer les richesses de notre forêt

Départs dans différentes communes du territoire

Réservation conseillée.

Une belle occasion de profiter de la nature en famille ou entre amis, gratuitement !Tout public

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Eglise Tignécourt 88320 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office, in partnership with the ONF, presents “Thursday Forest Walks”

– 15 free guided walks from June to August

– Open to children ages 6 and up

Each week, discover a new location and let a guide take you on a journey to explore the treasures of our forest

Tours depart from various towns throughout the region

Reservations are recommended.

A wonderful opportunity to enjoy nature with family or friends—for free!

L’événement Balades Les Forestivités du Jeudi Tignécourt a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME