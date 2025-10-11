Balades littorales à St-Just-Luzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Balades littorales à la découverte du marais de La Seudre et visite du Moulin des Loges
Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 90 77
English : Coastal walks in St-Just-Luzac
Coastal walks to discover the La Seudre marshes and visit to the Moulin des Loges
German : Küstenwanderungen in St-Just-Luzac
Küstenwanderungen zur Entdeckung der Sümpfe von La Seudre und Besuch der Moulin des Loges
Italiano :
Passeggiate costiere alla scoperta delle paludi di La Seudre e visita al Moulin des Loges
Espanol : Paseos costeros en St-Just-Luzac
Paseos costeros para descubrir las marismas de La Seudre y visita al Moulin des Loges
L’événement Balades littorales à St-Just-Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes