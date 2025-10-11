Balades littorales à St-Just-Luzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac

Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Balades littorales à la découverte du marais de La Seudre et visite du Moulin des Loges

Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 90 77

English : Coastal walks in St-Just-Luzac

Coastal walks to discover the La Seudre marshes and visit to the Moulin des Loges

German : Küstenwanderungen in St-Just-Luzac

Küstenwanderungen zur Entdeckung der Sümpfe von La Seudre und Besuch der Moulin des Loges

Italiano :

Passeggiate costiere alla scoperta delle paludi di La Seudre e visita al Moulin des Loges

Espanol : Paseos costeros en St-Just-Luzac

Paseos costeros para descubrir las marismas de La Seudre y visita al Moulin des Loges

