Balades ludique d’halloween Forbach

Balades ludique d’halloween Forbach lundi 27 octobre 2025.

Balades ludique d’halloween

Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-27

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-27

Le concept des balades Randoland revisité pour Halloween !

Destinées aux familles, et surtout aux enfants, les fiches circuits Randoland sont conçues comme un jeu de piste. Les indices dissimulés tout au long du parcours amènent les enfants à observer les éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel, pour tenter de résoudre les énigmes proposées.

Une fois l’enquête résolue, chaque petit enquêteur est invité à se rendre à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach pour récupérer sa précieuse récompense ! Pour l’occasion, chaque enfant se verra remettre un sachet de friandises puis pourra prendre place devant un décor d’Halloween spécialement aménagé pour une séance photo.

Découvrez les six balades spécialement conçues pour explorer les richesses du Pays de Forbach ! Chaque circuit est composé de trois niveaux d’enquête en fonction de l’âge des enfants 4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour vous procurer la brochure papier au tarif de 1,50 €. Prêt à partir pour une nouvelle enquête ?Adultes

Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

English :

The Randoland concept revisited for Halloween!

Designed for families, and especially for children, the Randoland circuit cards are conceived as a treasure hunt. Clues hidden along the way lead children to observe elements of historical, architectural or natural heritage, in an attempt to solve the enigmas suggested.

Once they’ve solved the mystery, each little investigator is invited to go to the Pays de Forbach Tourist Office to collect their precious reward! To mark the occasion, each child will receive a bag of treats, and can then take a seat in front of a specially set-up Halloween décor for a photo session.

Discover six specially-designed walks to explore the treasures of the Pays de Forbach! Each tour has three levels of investigation, depending on the age of the children: 4/6 years, 7/9 years and over 10 years.

Visit the Tourist Office to purchase the paper brochure for 1.50? Ready for a new investigation?

German :

Das Konzept der Randoland-Touren wird für Halloween überarbeitet!

Die Randoland-Touren sind für Familien und vor allem für Kinder gedacht und wie ein Schnitzeljagd-Spiel aufgebaut. Die auf der gesamten Strecke versteckten Hinweise veranlassen die Kinder, die Elemente des historischen, architektonischen oder natürlichen Erbes zu beobachten und zu versuchen, die vorgeschlagenen Rätsel zu lösen.

Sobald der Fall gelöst ist, wird jeder kleine Ermittler aufgefordert, sich zum Office de Tourisme du Pays de Forbach zu begeben, um seine wertvolle Belohnung abzuholen! Zu diesem Anlass erhält jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten und kann dann vor einer speziell für ein Fotoshooting eingerichteten Halloween-Kulisse Platz nehmen.

Entdecken Sie die sechs Spaziergänge, die speziell für die Erkundung der Reichtümer des Forbacher Landes konzipiert wurden! Jeder Rundgang besteht aus drei Ermittlungsstufen, die sich nach dem Alter der Kinder richten: 4/6 Jahre, 7/9 Jahre und über 10 Jahre.

Begeben Sie sich in das Fremdenverkehrsamt, um die gedruckte Broschüre zum Preis von 1,50 ? zu erwerben. Sind Sie bereit für eine neue Untersuchung?

Italiano :

Il concetto di Randoland rivisitato per Halloween!

Pensate per le famiglie, e in particolare per i bambini, le carte del percorso Randoland sono concepite come una caccia al tesoro. Gli indizi sono nascosti lungo tutto il percorso, incoraggiando i bambini a osservare il patrimonio storico, architettonico e naturale e a cercare di risolvere gli enigmi.

Una volta risolto il mistero, ogni piccolo investigatore è invitato a recarsi all’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach per ritirare la sua preziosa ricompensa! Per l’occasione, ogni bambino riceverà un sacchetto di dolcetti e potrà poi sedersi davanti a una decorazione di Halloween appositamente allestita per una sessione fotografica.

Scoprite le sei passeggiate studiate appositamente per esplorare i tesori del Pays de Forbach! Ogni percorso prevede tre livelli di approfondimento, a seconda dell’età dei bambini: 4/6 anni, 7/9 anni e oltre 10 anni.

Per ritirare un opuscolo cartaceo, recatevi all’Ufficio del Turismo al costo di 1,50 euro. Siete pronti per una nuova indagine?

Espanol :

¡El concepto Randoland revisitado para Halloween!

Diseñadas para las familias, y especialmente para los niños, las tarjetas de ruta de Randoland están concebidas como una búsqueda del tesoro. A lo largo del recorrido se esconden pistas que animan a los niños a observar los elementos del patrimonio histórico, arquitectónico y natural e intentar resolver los enigmas.

Una vez resuelto el misterio, se invita a cada pequeño investigador a acudir a la Oficina de Turismo del País de Forbach para recoger su preciada recompensa Para celebrar la ocasión, cada niño recibirá una bolsa de golosinas y podrá sentarse frente a un decorado de Halloween especialmente montado para una sesión fotográfica.

Descubra los seis recorridos especialmente diseñados para explorar los tesoros del Pays de Forbach Cada recorrido tiene tres niveles de investigación, en función de la edad de los niños: 4/6 años, 7/9 años y más de 10 años.

Acuda a la Oficina de Turismo para recoger un folleto en papel por 1,50 euros. ¿Está preparado para una nueva investigación?

L’événement Balades ludique d’halloween Forbach a été mis à jour le 2025-08-14 par FORBACH TOURISME