Balades méditatives Saint-Amé dimanche 20 juillet 2025.

Maison forestière du site du Saint Mont Saint-Amé Vosges

20

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-08-17 16:00:00

2025-07-20 2025-08-17

Balades méditatives Respirez, marchez, recentrez-vous !

Une parenthèse de paix sur les sentiers du Saint Mont.

Animé par Alice THUILEUR

Renseignement et réservation obligatoireTout public

Maison forestière du site du Saint Mont Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 6 79 45 12 59 association.saintmont88120@gmail.com

English :

Meditative walks: Breathe, walk, refocus!

A peaceful interlude on the paths of Saint Mont.

Led by Alice THUILEUR

Information and reservation required

German :

Meditative Spaziergänge: Atmen, laufen, sich zentrieren!

Eine friedliche Auszeit auf den Pfaden des Saint Mont.

Unter der Leitung von Alice THUILEUR

Information und Reservierung erforderlich

Italiano :

Passeggiate meditative: respirare, camminare, concentrarsi!

Una parentesi di pace sui sentieri di Saint Mont.

Condotto da Alice THUILEUR

Informazioni e prenotazione obbligatoria

Espanol :

Paseos meditativos: Respira, camina, vuelve a concentrarte

Un paréntesis de paz en los senderos de Saint Mont.

Dirigido por Alice THUILEUR

Información y reservas

