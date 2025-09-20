Balades narratives avec l’écrivain Mathieu Simonet Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Balades narratives avec l’écrivain Mathieu Simonet Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

À partir de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre de sa résidence d’écriture au MAN en 2025, Mathieu Simonet adapte un de ses dispositifs, les balades narratives, à ce site patrimonial. Quelles histoires vraies, anecdotes, quels moments forts avez-vous vécus en lien avec le musée, le château ou le domaine national ? Venez partager les histoires vraies et anecdotes lues ou narrées par leurs autrices et auteurs, à l’endroit où elles se sont déroulées, du parvis à la cour du château, dans les salles du musée et dans le domaine national.

Durée : 1h

Tous public, à partir de 11 ans

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr

Visite commentée

©MAN / Delphine Taverne