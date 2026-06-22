Mauguio

BALADES NATURALISTES À L’ÉTANG DE L’OR

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-07-02

Cet été encore, profitez de balades à l’Étang de l’Or !

Tous les jeudis de l’été, du 2 juillet au 10 septembre, l’Office de tourisme de Mauguio Carnon et le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or) vous proposent des balades pédestres, en kayak ou en calèche, sur le sentier du Cabanier à l’Étang de l’Or.

Partez à la découverte de la faune et de la flore de ces espaces à préserver !

Découvrez le programme bit.ly/baladesnaturalistes2026

En partenariat avec le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)

Sur inscription 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English : BALADES NATURALISTES À L’ÉTANG DE L’OR

It’s that time of year again—enjoy walks along the Étang de l’Or!

L’événement BALADES NATURALISTES À L’ÉTANG DE L’OR Mauguio a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MAUGUIO-CARNON