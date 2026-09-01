Informations pratiques

Noiron-sous-Gevrey

Balades naturalistes gratuites sur la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts Parcours 2 (Saulon-la-Chapelle ; Noiron-sous-Gevrey)

Impasse Beauvallon Noiron-sous-Gevrey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

L’InterCLE organise 6 balades d’observation et d’échange (sur la durée d’une demi-journée) sur les thématiques de la nappe de Dijon Sud et de la rivière Cent Fonts.

Chaque balade sera commentée pour vous apporter des informations sur la nappe, la rivière ainsi que sur la biodiversité. Cette balade comportera de multiples arrêts. Cette année, trois comédiens improvisateurs apporteront un regard ludique et humoristique à travers des illustrations théâtralisées sur les enjeux eau et biodiversité. .

Impasse Beauvallon Noiron-sous-Gevrey 21910 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 30 76 79 intercle@orange.fr

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English : Balades naturalistes gratuites sur la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts Parcours 2 (Saulon-la-Chapelle ; Noiron-sous-Gevrey)

L’événement Balades naturalistes gratuites sur la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts Parcours 2 (Saulon-la-Chapelle ; Noiron-sous-Gevrey) Noiron-sous-Gevrey a été mis à jour le 2026-02-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)