Balades nature au Champ du Feu Belmont
Balades nature au Champ du Feu Belmont vendredi 24 avril 2026.
Belmont
Balades nature au Champ du Feu
La Serva Belmont Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-11 2026-06-28
Découverte des empreintes d’animaux, reconnaissance des crottes, étude de paysage ou encore approche sensorielle, profitez de ces balades interactive pour en savoir plus sur les milieux naturels typiques des Hautes-Vosges chaumes, tourbière et forêts abritant une vie riche et variée même en hiver !
Balade nature Le Champ du Feu, Station nature Sorties commentées par un Accompagnateur en Montagne BE.
Balade facile pour découvrir un patrimoine naturel riche et sensible chaume, tourbière et forêt au sommet du département. .
La Serva Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68
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English :
Discover animal footprints, recognize droppings, study the landscape or take a sensory approach: take advantage of these interactive walks to find out more about the natural environments typical of the Hautes-Vosges: stubble fields, peat bogs and forests that are home to a rich and varied variety of life, even in winter!
L’événement Balades nature au Champ du Feu Belmont a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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