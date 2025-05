BALADES NATURE ÉTANG VENDRES – Vendres, 9 juillet 2025 07:00, Vendres.

Hérault

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

Partez à la découverte des merveilles cachées des lagunes méditerranéennes !

Chaque mercredi de l’été, laissez-vous guider lors d’une escapade inoubliable au cœur d’un site classé Natura 2000, entre terre et eau.

Accompagnés d’un guide du littoral passionné, vous explorerez les rives de l’étang de Vendres, un joyau de biodiversité. Oiseaux rares, plantes typiques des milieux humides, paysages à couper le souffle… Une immersion sensorielle et pédagogique au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel.

Une activité idéale en famille, entre amis ou en solo, pour les amoureux de nature et de tranquillité. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

English :

Discover the hidden wonders of the Mediterranean lagoons!

Every Wednesday throughout the summer, let us guide you on an unforgettable escapade to the heart of a Natura 2000 site, between land and water.

German :

Entdecken Sie die versteckten Wunder der mediterranen Lagunen!

Lassen Sie sich jeden Mittwoch im Sommer auf einen unvergesslichen Ausflug in ein Natura-2000-Gebiet zwischen Land und Wasser entführen.

Italiano :

Scoprite le meraviglie nascoste delle lagune mediterranee!

Ogni mercoledì per tutta l’estate, lasciatevi guidare in una fuga indimenticabile nel cuore di un sito classificato Natura 2000, tra terra e acqua.

Espanol :

¡Descubra las maravillas ocultas de las lagunas mediterráneas!

Todos los miércoles del verano, déjese guiar en una escapada inolvidable al corazón de un espacio protegido Natura 2000, entre la tierra y el agua.

