Balades Nature Printemps 2026 La Maison Sainte-Victoire observer la faune au lever du soleil Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Antonin-sur-Bayon

Balades Nature Printemps 2026 La Maison Sainte-Victoire observer la faune au lever du soleil

Dimanche 26 avril 2026 de 6h30 à 11h.

Jeudi 14 mai 2026 de 6h30 à 11h.

Dimanche 24 mai 2026 de 6h30 à 11h. 98 Rue Du Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26 11:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-14 2026-05-24

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Observer la grande faune au lever du soleil



Observez au lever du jour la faune de Sainte-Victoire, chamois, mouflons à manchettes, chevreuils, chèvres férales…, à travers une courte balade et des points d’observation à la lunette.



Leur présence n’est pas garantie ! Mais quoi qu’il en soit vous découvrirez les habitudes de ces grands mammifères et pourquoi ils sont là. Nous finirons la matinée par une conférence en salle sur le loup et vous pourrez profiter de l’exposition Le loup à la Maison Sainte-Victoire (MSV).



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ au parking de la Maison Sainte-Victoire

Durée : 2h30 de balade/observation suivi d’une heure de conférence à la MSV

Public : À partir de 6 ans

Nombre de personnes : 20 personnes maximum

Vos accompagnateurs : Florian POULARD et Alain KEBATI ou Nicolas BERTUCCELI Éco-guides de la Maison Sainte-Victoire du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :



Dimanche 26 avril 2026 de 6h30 à 11h00

Jeudi 14 mai 2026 de 6h30 à 11h00

Dimanche 24 mai 2026 de 6h30 à 11h00 .

98 Rue Du Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 La Maison Sainte-Victoire observer la faune au lever du soleil Saint-Antonin-sur-Bayon a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme