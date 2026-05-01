Balades Nature Printemps 2026- La Sinne — Puits d’Auzon les citadelles de Sainte-Victoire Parking de la Citadelle Vauvenargues

Vauvenargues

Balades Nature Printemps 2026- La Sinne — Puits d’Auzon les citadelles de Sainte-Victoire

Lundi 25 mai 2026 de 9h30 à 16h. Parking de la Citadelle 98 D 10 Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Les citadelles de Sainte-Victoire



Partez à la découverte du nord de Sainte-Victoire, entre paysages grandioses et biodiversité remarquable. Cette balade vous invite aussi à explorer les traces de l’occupation humaine du massif, depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Une immersion au cœur d’un territoire où nature et histoire se répondent.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade au parking de la Citadelle situé 500 m à l’Est du col des Portes

Niveau de difficulté : Moyen (200 m de dénivelé 8km)

Durée : 6 heures 30

Public : À partir de 12 ans

Votre accompagnateur : Alain KEBATI Éco-guide de la Maison Sainte-Victoire du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :



Lundi 25 mai 2026 de 9h30 à 16h00 .

Parking de la Citadelle 98 D 10 Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026- La Sinne — Puits d’Auzon les citadelles de Sainte-Victoire Vauvenargues a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme