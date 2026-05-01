Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire Maison Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Antonin-sur-Bayon

Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire

Vendredi 8 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Maison Sainte Victoire D 17 Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

La biodiversité des falaises de Sainte-Victoire



Partez à la découverte de la biodiversité du sud de Sainte-Victoire le long d’un itinéraire spectaculaire. Le parcours chemine au pied des parois du massif, entre falaises, garrigues et milieux naturels variés.



Lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ au parking de la Maison Sainte-Victoire

Durée : 3 heures

Niveau de difficulté : Moyen (dénivelé 150 m)

Public : à partir de 6 ans

Votre accompagnateur : Alain KEBATI Eco-guide de la Maison Sainte-Victoire du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :



Vendredi 8 mai de 9h30 à 12h30 .

Maison Sainte Victoire D 17 Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme