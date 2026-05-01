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Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire Maison Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon

Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire Maison Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Maison Sainte Victoire

Adresse : D 17

Ville : 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Antonin-sur-Bayon

Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire

Vendredi 8 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Maison Sainte Victoire D 17 Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !
La biodiversité des falaises de Sainte-Victoire

Partez à la découverte de la biodiversité du sud de Sainte-Victoire le long d’un itinéraire spectaculaire. Le parcours chemine au pied des parois du massif, entre falaises, garrigues et milieux naturels variés.

Lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ au parking de la Maison Sainte-Victoire
Durée : 3 heures
Niveau de difficulté : Moyen (dénivelé 150 m)
Public : à partir de 6 ans
Votre accompagnateur : Alain KEBATI Eco-guide de la Maison Sainte-Victoire du Département des Bouches-du-Rhône

Dates et horaires :

Vendredi 8 mai de 9h30 à 12h30   .

Maison Sainte Victoire D 17 Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Roque Vautarde, la biodiversité des falaises de Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme