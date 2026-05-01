Balades Nature Printemps 2026 Roques-Hautes, les trésors de la réserve naturelle de Sainte-Victoire Route Cézanne Beaurecueil

Beaurecueil

Balades Nature Printemps 2026 Roques-Hautes, les trésors de la réserve naturelle de Sainte-Victoire

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 15h30. Route Cézanne Parc départemental de Roques-Hautes Beaurecueil Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 15:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Les trésors de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire



Au fil de la randonnée, explorez la biodiversité remarquable de la Réserve naturelle de Sainte‑Victoire. Des activités ludiques ponctuent le parcours pour éveiller la curiosité et le sens de l’observation.



Lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant l’heure le départ devant la barrière donnant accès au parc départemental de Roques-Hautes (Parking de L’Aurigon de Beaurecueil RD17 13100 Beaurecueil)

Niveau de difficulté : Facile

Distance : 5,5 km (dénivelé : 100 m)

Public : à partir de 10 ans

Nombre de personnes : 20 personnes maximum

Durée : 5h30



Dates et horaires :

Samedi 23 mai de 10h00-15h30 (pause entre 12h00 et 13h00) .

Route Cézanne Parc départemental de Roques-Hautes Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Roques-Hautes, les trésors de la réserve naturelle de Sainte-Victoire Beaurecueil a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme