Gémenos

Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons, à la découverte de l’inaudible (nuit internationale de la chauve-souris)

Samedi 16 mai 2026 de 20h à 22h. 1083 Route De Saint-Pons Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Nuit internationale de la chauve-souris À la découverte de l’inaudible



À la faveur de la nuit internationale de la chauve-souris destinée à sensibiliser le grand public sur ces animaux méconnus à l’utilité majeure, les participants découvriront en début de soirée qu’il est possible d’écouter les chauves-souris sans pour autant les voir. Ce sera l’occasion d’expliquer leur biologie, leur cycle de vie et d’aborder les menaces qui pèsent sur les populations de ces énigmatiques animaux.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade à l’Unité-Garde de Saint-Pons : 2 300 route de Saint-Pons

Niveau de difficulté : Facile

Public : 12 ans et plus

Nombre de personnes : 20 personnes maximum



Dates et horaires :



Samedi 16 mai 2026 de 20h00 à 22h00 .

1083 Route De Saint-Pons Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons, à la découverte de l’inaudible (nuit internationale de la chauve-souris) Gémenos a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme