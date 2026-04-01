Gémenos

Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons à travers les yeux d’un garde départemental

Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 12h30.

Samedi 23 mai 2026 de 9h30 à 12h30. 1083 Route De Saint-Pons Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

A travers les yeux d’un garde départemental



Découverte privilégiée du parc départemental de Saint-Pons accompagné d’un garde à cheval. Connaisseurs de terrain, patrouilleurs par tous les temps, ils vous transmettent leur sensibilité et une partie de leur savoir sur ce fabuleux parc départemental, intimement lié a l’eau. Un court regard sur l’étendue historique du site et sa gestion, lecture du paysage et découverte de sa biodiversité exceptionnelle pour la région.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade au niveau de la Maison du parc de Saint-Pons (Parking du parc de Saint-Pons), 50m après l’entrée du parc.

Niveau de difficulté : Facile

Public : A partir de 10 ans

Durée : 3h

Nombre de places : 20 personnes maximum

Votre accompagnateur : Ange VITI La Garde Départementale à Cheval Département des Bouches-du-Rhône.



Dates et horaires :



Samedi 25 avril de 9h30 à 12h30

Samedi 23 mai de 9h30 à 12h30 .

1083 Route De Saint-Pons Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons à travers les yeux d’un garde départemental Gémenos a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme