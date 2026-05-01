Gémenos

Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons, entre nature et patrimoine

Samedi 16 mai 2026 de 14h à 16h30. 1083 Route De Saint-Pons Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

La vallée de Saint‑Pons, entre nature et patrimoine :



Partez à la découverte de la vallée de Saint Pons, de sa source à sa forêt, en passant par son riche patrimoine. Cette balade commentée vous plonge au cœur d’un site naturel d’exception. Un récit vivant et engagé, partagé par la technicienne départementale qui veille sur ce lieu avec passion au quotidien.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade au niveau de la Maison du Parc de Saint-Pons, 50m après l’entrée du parc.

Niveau de difficulté : Facile (zone parc) dénivelé 50 , 4km (aller-retour)

Public : À partir de 10 ans

Votre accompagnatrice : Laetitia BANTWELL Département des Bouches-du-Rhône





Dates et horaires :



Samedi 16 mai de 14h00 à 16h30 .

1083 Route De Saint-Pons Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Saint-Pons, entre nature et patrimoine Gémenos a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme