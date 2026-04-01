Balades Nature Printemps 2026 Sur les crêtes de l’Etoile, paysages de Provence Parking Jean Le Maitre Septèmes-les-Vallons

Septèmes-les-Vallons

Balades Nature Printemps 2026 Sur les crêtes de l’Etoile, paysages de Provence

Dimanche 26 avril 2026 de 9h30 à 16h. Parking Jean Le Maitre 1380 Chemin Du Vallon Dol Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Sur les crêtes de l’Étoile, les paysages de Provence



Partez pour une journée de randonnée au col des Santons, entre la crête de l’Étoile et les vallons de l’Eygrou et de l’Oasis. Découvrez les paysages emblématiques de la Provence, au côtés d’agents départementaux passionnés.



Lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ de la balade au parking Jean Le Maître.



Niveau de difficulté : Très difficile dénivelé 650m 15 km

Durée : 6h30

Public : À partir de 12 ans

Vos accompagnateurs : Romuald BUDET et Laurent DI TRAPANI du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :



Dimanche 26 avril de 09h30 à 16h00 .

Parking Jean Le Maitre 1380 Chemin Du Vallon Dol Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Sur les crêtes de l’Etoile, paysages de Provence Septèmes-les-Vallons a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme