Balades numériques Chapelle de l’Observance Draguignan

Balades numériques Samedi 20 septembre, 10h00 Chapelle de l’Observance Var

Entrée libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Balade médiévale

Par l’association Résine Média.

De 10h et 16h RDV au 29 rue Georges Cisson (devant le centre Hermès) Voyagez dans le temps et découvrez Draguignan au Moyen Âge. Cette balade médiévale est une aventure numérique, culturelle et ludique :

– grâce à des reconstitutions 3D : découvrez le Draguignan du Moyen Âge ;

– des énigmes et des jeux vous permettront de progresser dans votre enquête ;

– retrouvez toutes les informations historiques utiles dans le carnet de notes.

En 1230, Blanche de Castille, mère du roi de France, Louis IX, est intriguée par le développement de Draguignan, ville du Comté de Provence. Lors de cette balade, vous accompagnez Sybille dans sa découverte des mystères de la fameuse cité.

Muni de votre téléphone portable et sans avoir besoin de télécharger une application, vous découvrirez la fascinante histoire de la ville et rencontrerez des personnages emblématiques.

Durée 1h30 – Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

Quartier des Arts – Déambulation interactive

Par l’association Résine Média.

Venez picorer des contenus historiques relatifs au Quartier des arts, rue de Trans. Une passionnante immersion à la découverte de 3 époques : médiévale, années 50/60 et contemporaine. www.balade-numerique.fr

Venez avec votre smartphone (nécessitant une connexion 4G ou + ) pour scanner les QRcode.

Balade numérique

Par l’association Résine Média.

À 14h, départ au moulin Buisson (en face du Musée des ATP, côté rue Roumanille)

Venez découvrir les industries qui utilisaient l’eau et percez le mystère

de la martelière. En famille ou individuel. www.balade-numerique.fr

Après avoir téléchargé l’application disponible sur le PlaysStore ou Apple Store retrouvez l’équipe pour une expérience interactive ludique et instructive à la découverte de 10 points d’intérêts composé de jeux, de quizz et de reconstitution 3D.

Pour l’occasion des tablettes et des smartphones pourront être fournis sur demande.

Durée 1h – Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

Balade médiévale en réalité virtuelle

10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Organisée par l’association Résine Média à la Chapelle de l’Observance.

Envie de remonter le temps ? Nous vous proposons une expérience immersive unique. Grâce à des casques de réalité virtuelle mis à disposition à la Chapelle de l’Observance, partez à la découverte de la cité telle qu’elle était au Moyen Âge. Plongez au cœur de l’histoire et explorez les rues et les bâtiments de Draguignan reconstitués en 3D. Une véritable immersion pour petits et grands ! Une équipe sera sur place pour vous accompagner et vous guider dans l’utilisation des casques VR. Durée : 10 min.

Journées européennes du patrimoine 2025

