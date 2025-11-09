Balades olfactives | À la découverte des parfums et épices d’Orient Tourcoing
Balades olfactives | À la découverte des parfums et épices d’Orient Tourcoing dimanche 9 novembre 2025.
Balades olfactives | À la découverte des parfums et épices d’Orient
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
Date(s) :
2025-11-09 2025-12-13
À partir de subtiles touches parfumées, laissez-vous embarquer dans les histoires que racontent chacune de ces épices sur les échanges caravaniers, la gastronomie et le raffinement d’une civilisation toute entière.
La balade se conclut par un **atelier olfactif**.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/)
À partir de subtiles touches parfumées, laissez-vous embarquer dans les histoires que racontent chacune de ces épices sur les échanges caravaniers, la gastronomie et le raffinement d’une civilisation toute entière.
La balade se conclut par un **atelier olfactif**.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/) .
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
With subtle touches of fragrance, let yourself be carried away by the stories each spice tells of caravan trade, gastronomy and the refinement of an entire civilization.
The tour concludes with an olfactory workshop.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/)
German :
Lassen Sie sich von subtilen Duftnoten in die Geschichten einführen, die jedes dieser Gewürze über den Karawanenhandel, die Gastronomie und die Raffinesse einer ganzen Zivilisation erzählt.
Der Spaziergang endet mit einem **Duftworkshop**.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/)
Italiano :
Con sottili tocchi di profumo, lasciatevi trasportare dalle storie raccontate da ciascuna di queste spezie sul commercio carovaniero, la gastronomia e la raffinatezza di un’intera civiltà.
Il tour si conclude con un laboratorio olfattivo.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/)
Espanol :
Con sutiles toques de fragancia, déjese llevar por las historias que cuenta cada una de estas especias sobre el comercio caravanero, la gastronomía y el refinamiento de toda una civilización.
La visita termina con un taller olfativo.
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/balades-olfactives-a-la-decouverte-des-parfums-de-bagdad/)
L’événement Balades olfactives | À la découverte des parfums et épices d’Orient Tourcoing a été mis à jour le 2025-07-23 par Hauts-de-France Tourisme